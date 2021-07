Covid, accertati altri 134 nuovi casi in Sicilia (11 in provincia) ma i ricoveri diminuiscono ancora

Secondo il ministero della Salute, sono appena 162 i letti occupati nei nosocomi isolani per pazienti col virus tra reparti ordinari e terapie intensive (undici in meno di ieri). Processati meno di novemila tamponi, col tasso di positività che risale all'1,5%. Nessuna nuova vittima

Sono 134 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.832 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,5%, ieri era 0,8%. La Regione scende oggi al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e Campania. Nessuna vittima per la seconda volta, il totale dei morti resta 5.979.

Il numero degli attuali positivi è di 3.675 con una diminuzione di 50 casi. I guariti sono 184. Negli ospedali i ricoverati sono 162, undici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 17, due in meno rispetto a ieri. La situazione nelle province: a Palermo 19 i nuovi casi, Catania 26, Messina 7, Siracusa 1, Trapani 10, Ragusa 14, Agrigento 11, Caltanissetta 40, Enna 6.

I vaccini

Da domani, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione rilancia gli open days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna. L'obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia. Lo comunica l'assessorato alla Salute della Regione. (L'articolo completo)

Il Covid in Italia

Continua la frenata del virus in Italia. Oggi l'Italia rigustra 932 nuovi casi, 22 decessi. Più di tremila i nuovi guariti. Gli attualmente positivi sono 45.576, pari a -2.203* rispetto a ieri. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 228.127, ovvero 28.889 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è 0,40%, sotto l'1% dal 15 giugno. I contagi quotidiani sono sotto quota mille da due settimane esatte. Poco più di 200 i ricoverati in terapia intensiva in Italia.