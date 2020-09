Coronavirus, in Sicilia i nuovi positivi sono 107 (+1 ad Agrigento): crescono ancora i ricoveri

Anche oggi in Sicilia si supera la soglia dei 100 nuovi contagi da Covid accertati in 24 ore. I nuovi positivi nell'Isola secondo i dati del ministero della Salute sono 107 (tre in meno di ieri) e di questi (come precisato dalla Regione ndr) solo sette sono migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. I tamponi effettuati sono stati 4.202, oltre mille in meno rispetto a ieri.

Nell'Isola i ricoverati con sintomi salgono da 255 a 268 e rispetto a ieri c'è un letto occupato in più in Terapia intensiva per un totale di 14. Gli ospedalizzati sono pertanto 282. Cresce ancora il numero dei cittadini in isolamento domiciliare e si arriva così a 2.377. Il totale degli attualmente positivi raggiunge quota 2.659. I dimessi-guariti da inizio pandemia sono 3.716 e 308 le vittime.

Guardando alla divisione tra province Palermo registra il maggior numero di nuovi casi, ovvero 66. Poi ci sono Catania con 14, Enna con dieci, Messina e Caltanissetta con sei. E ancora tre nuovi casi a Ragusa, uno a Trapani e Agrigento e nessun nuovo positivo a Siracusa.

I tre casi di Lampedusa vengono, naturalmente, conteggiati sulla provincia di Palermo perché l'Asp competente sulle Pelagie è quella del capoluogo siciliano.

Il rebus scuola

Ad Aragona, dopo il sindaco Peppe Pendolino, anche alcuni dei genitori hanno chiesto lo stop alle lezioni in presenza. Nella città delle Maccalube si sono registrati infatti 16 casi in appena tre giorni. (Leggi l'articolo)

La situazione nel resto d'Italia

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nello Stivale sono 1766, in lieve calo rispetto ai 1.869 di ieri e ai 1912 di venerdì. Rispetto a ieri però sono stati analizzati circa 17mila tamponi in meno.

Totale casi: 309.870 (+1766)

Attualmente positivi: 49.618

Deceduti: 35835 (+17)

Ricoverati con sintomi: 2846 (+100)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 254 (+7)

Tamponi: 87.714 (ieri 104.387)