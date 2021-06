Coronavirus, in Sicilia 85 i nuovi casi (2 nell'Agrigentino) e 2 morti nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, dove da oggi è scattata la zona bianca, i nuovi casi Covid sono 85, 50 in meno/più di ieri quando erano 135. Sono stati individuati su 16.096 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Va giù il tasso di positività che si attesta all'0,5% (ieri era all'2,31%). Si registrano altri 2 morti che portano il totale delle vittime a causa del Covid, nell'Isola, a 5.938.

Dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute emerge inoltre che i ricoveri ordinari sono 237 (-2, ieri erano stati 239) e 25 quelli in terapia intensiva (ieri erano 26) con nessun nuovo ingresso giornaliero. Questo porta il totale degli ospedalizzati a 262. Sono invece 134 i nuovi guariti, cifra che porta il totale a 219.225. 5.509 il totale degli attuali positivi (-51 rispetto a ieri), 5.247 dei quali in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: Palermo 17, Catania 30, Messina 4, Siracusa 9, Trapani 0, Ragusa 13, Caltanissetta 9, Agrigento 2 e Enna 1.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Nuovi casi: 495

Casi testati: 21721

Tamponi (diagnostici e di controllo): 81.752 molecolari: 39309 di cui 457 positivi pari al 1.16% rapidi: 42443 di cui 27 positivi

Attualmente positivi: 76.853

Ricoverati: 2.390

Ricoverati in Terapia Intensiva: 385 di cui 9 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: 127.291

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.253.460

Totale Dimessi/Guariti: 4.049.316

Vaccinati : 15.769.898 persone pari al 29% della popolazione con più di 12 anni, 46.016.709 le dosi somministrate ovvero l'92.7% delle 33.693.728 dosi consegnate da Pfizer , delle 4.540.104 consegnate da Moderna e dei 9.667.446 vaccini AstraZeneca e 1.742.001 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 418mila dosi di cui 208mila prime dosi

: 15.769.898 persone pari al 29% della popolazione con più di 12 anni, 46.016.709 le dosi somministrate ovvero l'92.7% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 418mila dosi di cui 208mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 21 giugno 2021: l'84% degli over 80, il 46% dei settantenni, e il 40% dei sessantenni, il 28% dei cinquantenni, il 17% dei quarantenni, il 14% dei trentenni e il 12% dei ventenni e l'1% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I dati dell'ultima settimana

"La settimana appena conclusa, ultima in zona gialla - dichiara Girolamo D'Anneo, responsabile dell'ufficio Statistica - ha fatto registrare risultati molto favorevoli rispetto alla settimana precedente: sono sensibilmente diminuiti i nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva e i nuovi ingressi in terapia intensiva". Sono i dati resi noti dal Comune e relativi all'andamento della pandemia nell'ultima settimana in Sicilia. Diminuite, anche se di una sola unità, anche le persone decedute.

Vaccini a domicilio per gli over 60 nelle aree più isolate

Raggiungere i cittadini più anziani e fragili non ancora vaccinati ovunque si trovino, anche nelle aree più isolate. Con questo obiettivo prosegue la campagna vaccinale in Sicilia con il supporto dell’Esercito. Su input del Commissario straordinario all’emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, a seguito di una riunione operativa col presidente della Regione, Nello Musumeci, si trovano sull'Isola i primi presidi vaccinali mobili, che stanno svolgendo un’attività di grande importanza sociale e umanitaria: la campagna d’immunizzazione nelle aree isolate – ossia nei paesi più difficilmente raggiungibili e dotati di presidi sanitari insufficienti – e a domicilio, raggiungendo una fascia di popolazione che molto difficilmente avrebbe accettato o semplicemente avuto l’opportunità di vaccinarsi a fronte di spostamenti, spesso difficoltosi, dal proprio domicilio.

Open day Pfizer/Moderna

C'è ancora tempo per partecipare alla vaccinazione a porte aperte, senza prenotazione, per tutti gli over60 e per le persone fragili di qualsiasi età. I vaccini somministrati saranno unicamente Pfizer e Moderna. L'iniziativa, promossa dalla Regione è rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid andrà avanti fino a domani.

GALLERY