Coronavirus, in Sicilia più guariti che nuovi contagi (1.486): +62 tra Agrigento e provincia

Poco più di 20 mila i tamponi processati in tutta l'Isola, con un tasso di positività del 7,2%. Sale lievemente il numero di posti letto occupati in ospedale, sia come ricoveri ordinari (+3) che delle terapie intensive (+4). Altre 37 vittime

In lieve diminuzione rispetto a ieri il numero dei nuovi contagi da Coronovirus in Sicilia: 1.486 su 20.003 tamponi processati tra molecolari e antigenici (7,4% il tasso di positività). La buona notizia è che le persone guarite (2.269) sono quasi il doppio dei nuovi casi, l'effetto è che gli attuali positivi sull'Isola sono di meno rispetto a ieri (-820): 46.707.

Purtroppo si registrano altre 37 vittime. Ma l'altra buona notizia è che i posti Covid occupati in ospedale, in regime di ricoveri ordinari, sono solo tre in più rispetto a ieri (1.459 in totale). Mentre le terapie intensive fanno registrare un +4 (215 in totale) con 14 nuovi ingressi. Si resta dunque ancora lontani dal numero di pazienti che si registravano a metà novembre, nel pieno del picco della seconda ondata.

Questa invece la mappa dei contagi per provincia: Palermo 506, Catania 344, Messina 252, Trapani 50, Siracusa 140, Ragusa 24, Caltanissetta 87, Agrigento 62, Enna 2

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute registra 13.571 nuovi casi a fronte di 279.762 tamponi. 524 i decessi correlati all'epidemia di Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore. Migliora la situazione negli ospedali dove complessivamente si registrano 230 pazienti in meno nei reparti non critici. In terapia intensiva si registra l'ingresso di 152 nuovi pazienti, il saldo dei posti letto registra una maggior disponibilità di 26 unità.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 20 gennaio

Nuovi casi: 13.571 (ieri 10.497)

Casi testati: 92.244

Tamponi (diagnostici e di controllo): 279.762 (ieri 254.070)

molecolari: 163.478 di cui 12.495 positivi (7.6%, ieri 7%)

rapidi: 116.286 di cui 1.073 positivi (0.9%, ieri 0.83%)

Attualmente positivi: 523.553

Ricoverati: 22.469, -230

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.461, -26, 152 nuovi ingressi

Totale casi positivi: 2.414.166

Deceduti: 83.681

Totale Dimessi/Guariti: 1.806.932

Vaccinati: 5.864 (1.226.321 dosi somministrate*)

*si tratta del 76% delle 1.511.835 dosi consegnate da Pfizer e delle 46.800 consegnate da Moderna all'20 gennaio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Sul fronte dei ritardi, a quanto si apprende, solo a febbraio saranno invece distribuite le dosi mancanti nel lotto previsto questa settimana. 465.660 le dosi di vaccino Pfizer che dovrebbero essere distribuite in Italia la prossima settimana, questa settimana sono state consegnate 397.800 dosi.