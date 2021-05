I guariti ammontano invece a 180.055, 761 in più rispetto a quanto registrato 24 ore fa. Degli attuali positivi, 1.148 pazienti sono ricoverati con sintomi, 163 persone sono in terapia intensiva (-4). Sono invece 10 gli ingressi del giorno. In isolamento domiciliare si trovano in tutto 23.470. Il toale delle persone attualmente positive è di 24.781.

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana: Palermo: 65.415 (192), Catania: 53.723 (205), Messina: 24.688 (89), Siracusa: 14.953 (106), Trapani: 13.003 (35), Ragusa: 11.444 (82), Caltanissetta: 10.634 (39), Agrigento: 10.559 (20), Enna: 5.846 (10).

Coronavirus, la situazione di oggi

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi domenica 2 maggio 2021. Sono 9.148 i casi di Coronavirus registrati su 156.872 tamponi (antigenici e molecolari) processati nelle ultime 24 ore.

In lieve calo i ricoverati con sintomi (-36) mentre torna a crescere il numero dei pazienti in terapia intensiva. Va tuttavia sottolineato che il dato degli ingressi nei reparti di area critica è piuttosto basso (109). I morti sono stati 144.

Intanto domani cambia la mappa dei colori dell'Italia. Per effetto dell'ordinanza emanata venerdì dal ministro della Salute Roberto Speranza la Sardegna passerà in arancione, mentre la Valle d'Aosta resterà l'unica regione in rosso. Da domani 3 maggio saranno in area arancione anche Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia. Tutte le altre regioni e province autonome resteranno invece in area gialla.

Coronavirus, il bollettino di oggi

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 2/05/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Nuovi casi: 9.148 (ieri 12.965)

Totale casi: 4.044.762

Tamponi (antigenici e molecolari): 156.872

Attualmente positivi: 430.906 +364

Ricoverati con sintomi: -36, totale 18.345

Ricoverati in Terapia Intensiva: +2 2.524

Ingressi in terapia intensiva: 109

Deceduti dopo Covid test positivo: 144

Totale deceduti: 121.177

Totale Dimessi/Guariti: 3.492.679 +8.637

