Coronavirus, in Sicilia oltre 300 contagi in un giorno (+7 in provincia): altri 2 morti, ma anche 137 guariti

Il nuovo Dpcm con le nuove misure anticontagio è in vigore da qualche ora, in attesa di capire se le restrizione disposte dal Governo possano portare gli effetti sperati (dovranno passare almeno una decina di giorni) in Sicilia oggi si registrano altri 334 casi. Un altro record, mai dall'inizio della pandemia erano stati trovati così tanti contagiati in 24 ore. E' vero anche che il record riguarda anche i tamponi processati, che sono stati 8.340 (percentuali di positivi del 4%). Ora i casi totali sull'Isola sfiorano i 10 mila, 9.926 per la precisione.

La pillola di ottimismo di oggi è che ci sono ben 137 guariti. E in teoria con le nuove disposizioni sulla quarantena (10 giorni e solo un tampone negativo) nei prossimi giorni si dovrebbe assistere a un cospicuo aumento giornaliero di persone che si lasciano il Coronavirus alla spalle. Purtroppo c'è da registrare anche il decesso di due persone: una a Catania e una a Palermo (la Regione al momento non fornisce altre informazioni ndr).

Sul fronte ospedaliero invece ci sono 22 ricoverati in più rispetto a ieri, per un totale di 426. Le terapie intensive invece passano da 42 a 44, per un totale quindi di 470 pazienti in ospedale. Che in percentuale rappresentano il 9.6% degli attuali positivi, che sono 4.877. Fino a pochi giorni fa la Sicilia era al 12%.

Anche oggi la provincia di Palermo supera i cento nuovi casi, 139 per la precisione. Segue Catania con 93, Poi Messina con 34, Trapani con 22, Siracusa con 20, Ragusa con 10, Caltanissetta con 9 e Agrigento con 7. Solo Enna risulta "indenne".

La situazione nel resto d'Italia

Continuano a salire i contagi da Covid-19 anche nel resto d'Itaia: sono 5.901 i nuovi casi secondo i dati del Ministero della Salute. I decessi in più rispetto a ieri sono stati invece 41.

Attualmente positivi: 87.193

Deceduti: 36.246 (+41, +0,11%)

Dimessi/Guariti: 242.028 (+1.428, +0,59%)

Ricoverati: 5.590 (+317)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 514 (+62)

Tamponi: 12.276.699 (+112.544)

Totale casi: 365.467 (+5.901, +1,64%)