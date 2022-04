Covid: in Sicilia 5.692 i nuovi positivi (541 in provincia), il tasso di contagio sale al 16%

Sono 5.692 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 35.727 tamponi processati in Sicilia: ieri erano 1.818. Il tasso di positività sale al 16% mentre ieri era al 13,8%. L'isola è oggi al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 148.307 con un aumento di 327 casi. I guariti sono 5.769 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 10.282. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.027, cinquanta in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 60, 5 in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.457 casi, Catania 1.064, Messina 1.078, Siracusa 538, Trapani 567, Ragusa 340, Caltanissetta 284, Agrigento 541, Enna 201.

La situazione in Italia (fonte Today)

Il bollettino di oggi martedì 12 aprile fa registrare 83.643 nuovi casi di positività al Covid e 169 decessi, rispetto ai 28.368 nuovi contagi e 115 decessi di ieri. I tamponi processati sono 563.018 con il tasso di positività stabile al 14,8%. Riguardo i ricoveri, i pazienti ricoverati con sintomi sono 10.207 (49 in meno rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva il totale dei ricoverati scende a 463 (-3).

I numeri del bollettino