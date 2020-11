Covid, in Sicilia 1.487 nuovi casi e 27 morti: +15 in provincia

Sono 1.487 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.839 tamponi effettuati; 27 i decessi di persone positive, che portano il totale a 762. Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi con un incremento di 732. Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento di 35: 1376 in regime ordinario e 202 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri. I guariti sono 728.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 531, Catania 131, Ragusa 281, Messina 138, Trapani 225, Siracusa 76, Agrigento 15, Caltanissetta 60, Enna 30.

L'analisi

Nel giorno in Italia si supera il milioni di contagiati dall'inizio della pandemia, sull'Isola si registrano 1.487 nuovi casi su quasi 10 mila tamponi (9.839 per la precisione) con un tasso di positivi su test processati del 15,1%. Ancora alto il numero di morti: sono 623 in tutta Italia, 27 in Sicilia. Record di casi in un solo giorno in provincia di Palermo: dove in 24 ore si sono registrati 531 nuovi contagi.

La situazione negli ospedali siciliana non è peggiorata di tanto rispetto a ieri: ci sono stati 28 ricoveri in più e le terapie intensive sono arrivate a 202 (+7), per un totale di 1.578 persone in ospedale. La buona notizia è che ci sono ben 728 guariti: ma ce ne sono stati così tanti in un solo giorno.

La situazione nel resto d'Italia

Il numero degli attualmente positivi sfonda quota 600 mila. Sono 32.525 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 3.081 in terapia intensiva. L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 10 novembre si registravano 35.098 contagi e, purtroppo 580 morti. Quanto alla pressione sugli ospedali 2.971 persone si trovavano in terapia intensiva (+122) e 28.633 persone ricoverate in reparto (+997). Record di casi in Lombardia che ieri ha sfondato quota 10 mila nuovi casi in 24 ore.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 11 novembre

Nuovi casi: 32.961 (ieri 35.098)

Casi testati: 126.410 (ieri 129.814)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 225.640 (ieri 217.758)

Attualmente positivi: 613.358 (ieri 590.110)

Ricoverati: 29.444, +811 (ieri 28.633, +997)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.081, +110 (ieri 2.971, +122)

Totale casi positivi: 1.028.424 (ieri 995.463​)

Deceduti: 42.953, +623 (ieri 42.330, con un aumento di 580​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 372.113 (ieri 363.023)