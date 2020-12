Coronavirus, i nuovi casi tornano sopra quota mille (+52 in provincia): ma in Sicilia calano gli attuali positivi

In Sicilia i nuovi contagi tornano sopra mille, 1.059 per la precisione su 9.526 tamponi (11,1% il tasso di positività), ma sull'Isola gli attuali positivi (le persone che ad oggi hanno il Covid) sono in calo per il secondo giorno di fila (-1.678). Questo per effetto del grandissimo numero di guariti, 2.705 (mai così tanti in un solo giorno), ma anche per le 32 nuove vittime. Osservando la curva dei guariti, negli ultimi giorni in Sicilia si sono registrati dei numeri "anomali". Quantomeno estremamente alti rispetto al passato, quando si diceva che "in Sicilia si guarisce poco". A cosa sia dovuto questo cambio di rotta non è ancora chiaro.

Continua il trend che vede meno gente degli ospedali: i ricoveri ordinari sono 1.342 (-32 rispetto a ieri), mentre il saldo delle terapie intensive scende di un'unità passando dal 198 a 197. Sono però 21 i nuovi ingressi nell'area critica. A essere curate in casa invece sono 35.430 persone.

La mappa dei nuovi contagi per provincia: Catania 424; Palermo 209; Messina 143; Ragusa 62; Trapani 99; Siracusa 35; Agrigento 52; Caltanissetta 25; Enna 35.

Aeroporto, da domani test rapidi per tutti i passeggeri in arrivo

Emergenza Covid: da domani, all'aeroporto di Palermo sarà attivato il piano di intervento messo a punto dal direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni, e dal commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, per la prevenzione della diffusione del Covid durante le prossime festività. Nella Covid-19 Test Area (ex area Rent a Car), che si può raggiungere seguendo la segnaletica appena fuori la hall arrivi, ci saranno tre squadre, ciascuna formata da venti medici, impegnate su tre turni. Nelle 15 postazioni realizzate da Gesap nell'area test di mille metri quadrati potranno essere effettuati, dalle 6.30 alle 24, i tamponi rapidi per tutti i passeggeri in arrivo. I positivi all’antigenico, invece, saranno sottoposti nella stessa sede a tampone molecolare, come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva.

Prima di sottoporsi al test, sarà necessario compilare la modulistica di registrazione/preaccettazione, disponibile online al link: https://www.aeroportodipalermo.it/test-covid19-form/ e in formato cartaceo presso l'info point nella hall arrivi e all'ingresso dell'area Covid test. Mediante la compilazione e l'invio online del form di registrazione, sarà possibile abbreviare notevolmente i tempi di attesa per lo screening sanitario. La registrazione non determina un ordine di prenotazione. Per l'effettuazione del test, che sarà gratuito, è obbligatorio esibire la carta di imbarco. All'info point della hall arrivi sarà possibile presentare l'attestazione di test molecolare o antigienico, con esito negativo. "Gesap rinnova la partecipazione e la collaborazione con l'autorità sanitaria siciliana nel piano di contrasto al virus - afferma Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino - mettendo in primo piano la sicurezza dei passeggeri che sbarcano a Palermo, grazie anche a una struttura di mille metri quadrati studiata per l'ottimizzazione e la gestione di tutte le fasi dello screening sanitario”.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi giovedì 10 dicembre 2020 segnala la discesa degli attualmente positivi a 696.527 unità a fronte di 16.999 nuovi casi di Covid-19. Purtroppo oggi si segnalano ben 887 decessi. Sul fronte degli ospedali si segnala l'entrata di ben 251 nuovi pazienti nei reparti di terapia intensiva. Una nota positiva: del 1.787.147 casi di coronavirus registrati in Italia dall'inizio della pandemia 1.027.994 persone hanno superato l'infezione, 30.099 nelle ultime 24 ore.

Rispetto alla media delle ultime quattro settimane, si segnala un dimezzamento dei casi ma con un terzo di tamponi in meno, nella media dei primi tre giorni della settimana. Oltre 710 mila le persone positive, in calo di oltre 27mila unità grazie anche a quasi 40mila guarigioni. Se il saldo negli ospedali mostra un nuovo calo di posti letto occupati, si registrano 152 nuovi pazienti in condizioni critiche che hanno fatto ingresso nei vari reparti di terapia intensiva

Nuovi casi: 16.999 (ieri 12.756)

Casi testati: 71.113 (ieri 50932)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 171.586 (ieri 118.475)

Attualmente positivi: 696.527 (ieri 710.515)

Ricoverati: 29.088, -565 (ieri 29.653, -428)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.291, -29. 251 nuovi (ieri 3.320, -25. 152 nuovi)

Totale casi positivi: 1.787.147 (ieri 1.770.149)

Deceduti: 62.626 (ieri 61.739, +499 )

Totale Dimessi/Guariti: 1.027.994, +30099 (ieri 997.895, +39.266)