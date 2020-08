Coronavirus, in Sicilia accertati altri 29 nuovi positivi

Nuovo aumento dei casi di Coronavirus in Sicilia. In 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, si registrano altri 29 nuovi positivi e sono stati processati 1.277 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 39 mentre cinque pazienti sono nei reparti di Terapia intensiva portando a 44 il totale delle persone in ospedale. Crescono i soggetti in isolamento domiciliare: oggi 376 (venti in più di ieri). Il totale degli attualmente positivi è di 420 persone mentre i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia sono 2.749. Fermo a 284 il numero dei decessi.

Questa la divisione per province dei nuovi casi. A Catania in 24 ore sono stati diagnosticati 9 positivi, seguono Enna con 8; Siracusa con 7; Palermo con 3; Ragusa e Trapani con un nuovo caso per provincia. Zero nuovi positivi a Messina, Caltanissetta e Agrigento.

La situazione in Italia

Sono 463 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute che segnala anche due decessi. Ieri erano stati 347 nuovi positivi e 13 vittime. Il totale dei casi da inizio emergenza sale a 250.566. Il totale delle vittime sale a 35.205.

Attualmente positivi: 13.263

Deceduti: 35.205 (+2, +0,01%)

Dimessi/Guariti: 202.098 (+151, +0,07%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 45 (+2)

Tamponi: 7.249.844 (+37.637)

Totale casi: 250.566 (+463, +0,19%)