Coronavirus, il bollettino dell'Asp: nessun nuovo caso e sette deceduti

E' di ben sette morti (con alcune notifiche definite "postume") il nuovo bollettino dell'Asp di Agrigento sui nuovi contagi da Coronavirus registrati in provincia di Agrigento.

Se secondo l'Azienda non vi è alcun nuovo positivo nonostante i 234 tamponi realizzati, si sono accertati sette decessi tra Canicattì, Casteltermini, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ribera e Siculiana. Quest'ultima città piange la morte di due suoi concittadini a causa del Covid. Oltre a questo si registrano infatti tre nuovi ricoveri (ma in regime ordinario, con 60 ricoveri in totale) e 103 nuove guarigioni. Si allenta leggermente la pressione sulle terapie intensive, con i ricoveri che scendono da 12 a 10.

Ecco i numeri degli attuali soggetti in trattamento: Agrigento 146 contagiati; Alessandria della Rocca: 4; Aragona: 9; Bivona: 15; Burgio: 4; Calamonaci: 7; Caltabellotta: 6; Camastra: 1; Cammarata: 9; Campobello di Licata: 50; Canicattì: 275; Casteltermini: 15 (di cui 2 migranti presso strutture di accoglienza); Castrofilippo: 19; Cattolica Eraclea: 52; Cianciana: 1; Comitini: 10 (di cui 3 migranti presso strutture di accoglienza); Favara: 144; Grotte: 8; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 164; Lucca Sicula: 0; Menfi: 13; Montallegro: 22; Montevago: 6; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 139 (di cui 6 sono migranti ospitati presso una struttura di accoglienza); Porto Empedocle: 58; Racalmuto: 4; Raffadali: 74; Ravanusa: 76; Realmonte: 2; Ribera: 91; Sambuca di Sicilia: 29; San Biagio Platani: 11; San Giovanni Gemini: 9; Sant'Angelo Muxaro: 9; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 29; Santo Stefano Quisquina: 2; Sciacca: 77; Siculiana: 10 (uno è un migrante ospitato presso il Villa Sikania) e Villafranca Sicula, 2. Sulle navi accoglienza migranti si trovano al momento 5 soggetti positivi.