Il bollettino dell'8 aprile

Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 115 nuovi casi, 7 ricoveri, 72 guariti e una vittima

In 111 sono assistiti nel proprio domicilio, l'Azienda sanitaria precisa che il dato dei contagiati è sfalsato in quanto riferito ai tamponi processati il giorno precedente e la notifica del decesso è postuma. Calano di 2 unità (11) le degenze in terapia intensiva