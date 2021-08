Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 61 nuovi casi, 37 guariti, 8 ricoveri e due morti

Le nuove vittime della pandemia sono di Porto Empedocle e Palma. Aumentano (+7) le degenze in regime ordinario, calano di una unità le terapie intensive

Sessantuno nuovi contagi, 8 ricoveri, 37 guariti e due nuovi decessi. Sono i principali numeri del consueto bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale.

Le vittime sono di Palma e Porto Empedocle. Il totale dei morti con un tampone positivo al Covid, dall'inizio della pandemia, nell'Agrigentino sale così a 268.

I dati, come di consueto, sono riferiti alla giornata precedente.

La situazione negli ospedali

Aumenta la pressione sui reparti ordinari delle strutture ospedaliere. Sono attualmente 41 (+7) le persone ricoverate (34 al "Fratelli Parlapiano", 6 al "San Giovanni di Dio" e uno in un ospedale fuori provincia), 2 in strutture lowcare (dato uguale, entrambi allo Sciacca covid hotel) e 3 in terapia intensiva (-1 rispetto al giorno precedente, tutti al "Fratelli Parlapiano" di Ribera).

I dati Comune per Comune

Agrigento: 154 positivi (+7); Alessandria della Rocca: 13 (stabile); Aragona: 17 (+1); Bivona: 3 (stabile); Burgio: 3 (stabile); Caltabellotta: 39 (-2); Camastra: 5 (stabile); Cammarata: 29 (+3); Campobello di Licata: 55 (+3); Canicattì: 134 (+10); Casteltermini: 29 (stabile); Castrofilippo: 1 (stabile); Cattolica Eraclea: 2 (stabile); Cianciana: 1 (stabile); Comitini: 1 (stabile); Favara: 257 (-10); Grotte: 2 (stabile); Joppolo Giancaxio: 10 (stabile); Licata: 38 (stabile); Lucca Sicula: 1 (stabile); Menfi: 15 (stabile); Montevago: 1 (stabile); Naro: 26 (+1); Palma di Montechiaro: 66 (+2); Porto Empedocle: 83 (-3); Raffadali: 59 (stabile); Ravanusa: 34 (+2); Racalmuto: 24 (stabile); Realmonte: 18 (+2); Ribera: 15 (+3); Sambuca di Sicilia: 4 (stabile); San Biagio Platani: 4 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 5 (stabile); San Giovanni Gemini: 43 (+1); Santo Stefano Quisquina: 5 (-1); Santa Elisabetta: 3 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 9 (+1); Sciacca: 31 (+1); Siculiana: 43 (+1, ma 33 sono migranti ospitati a "Villa Sikania").

Sulle navi quarantena ci sono al momento 132 migranti.

A questi casi si aggiungono 4 ricoveri (ma non si trovano nel totale) riguardanti persone residenti fuori provincia.

Sono "Covid free": Calamonaci, Montallegro e Villafranca Sicula.