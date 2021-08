Coronavirus, il bollettino dell'Asp: una nuova vittima (293 in totale) e 91 contagiati

Un nuovo decesso da Covid a Canicattì che è arrivata a quota 34 vittime, da quando è scoppiata la pandemia. E i morti, a livello provinciale, salgono - nel bollettino dell'Asp di Agrigento - a 293, ma non è stato ancora caricata la tragedia che ha determinato la perdita di vita dell'impiegato del Comune di Agrigento, residente a Raffadali.

Secondo il report dei dati di sorveglianza sanitaria, appena diramato dall'Asp, nella giornata di ieri ci sono stati 91 nuovi contagi (il ministero della Salute ne contrassegnava invece 93); ma c'è stato anche un ricovero che porta a 62 gli ospedalizzati e 36 guariti.

La situazione negli ospedali

Dei 62 ospedalizzati (ieri erano 63), 57 sono in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 27 (-1) sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 24 (dato stabile) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In Terapia intensiva, sempre al Covid hospital di Ribera, restano tre agrigentini e due sono gli agrigentini che si trovano in strutture lowcare: 1 allo Sciacca hotel Covid e 1 al Ribera hotel Covid. Fra i ricoverati negli ospedali agrigentini anche due persone che risiedono in altre province e che non rientrano nel totale complessivo dei 62.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 192 positivi (+6) con 2 migranti in isolamento in una struttura di accoglienza; Alessandria della Rocca: 13 (stabile); Aragona: 14 (+2); Bivona: 2 (stabile); Burgio: 7 (stabile); Caltabellotta: 13 (-1); Camastra: 6 (stabile); Cammarata: 24 (stabile); Campobello di Licata: 70 (-2); Canicattì: 285 (+6); Casteltermini: 29 (stabile); Castrofilippo: 22 (+4); Cattolica Eraclea: 1 (stabile); Cianciana: 2 (stabile); Favara: 320 (-5); Grotte: 5 (stabile); Joppolo Giancaxio: 9 (stabile); Licata: 139 (+9); Lucca Sicula: 8 (stabile); Menfi: 46 (+9); Montallegro: 2 (stabile); Montevago: 5 (stabile); Naro: 26 (-1); Palma di Montechiaro: 63 (+4); Porto Empedocle: 91 (-1); Raffadali: 55 (-1); Ravanusa: 55 (+1); Racalmuto: 31 (-2); Realmonte: 30 (+3); Ribera: 53 (stabile); Sambuca di Sicilia: 6 (stabile); San Biagio Platani: 7 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 4 (stabile); San Giovanni Gemini: 39 (stabile); Santa Elisabetta: 5 (stabile); Santa Margherita di Belìce è invece passata da 13 a 34 contagi; Sciacca: 41 (-1); Siculiana: 63 (+1, con 36 migranti contagiati ed isolati a "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 2 (stabile). Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono, invece, 169 migranti positivi al Covid (+4).

Gli unici Comuni rimasti Covid-free sono: Calamonaci, Comitini, Santo Stefano Quisquina.