Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 719 contagi, 4 ricoveri e 2 morti

Oltre 700 nuovi casi (719), 4 ricoveri e 2 morti: le nuove vittime sono state registrate a Canicattì (la quarantanovesima dall'inizio della pandemia) e Licata (trentesima). Salgono così a 419 i deceduti in provincia con un tampone positivo. Sono 313, invece, i guariti. Il report dell'Asp, come di consueto, fa riferimento alla data di ieri 19 gennaio.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 64 (-3). In degenza ordinaria/subintensiva sono 57 (-1): in 29 (-1) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 28 (dato invariato) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 3 (-2) i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In 2 (-2) si trovano al presidio ospedaliero riberese e 1 (dato invariato) al San Giovanni di Dio. Sono 8 (dato invariato) i pazienti ricoverati ma non residenti che non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento 2077 (+85); Alessandria della Rocca: 106 (+9); Aragona: 221 (+9); Bivona: 87 (+3); Burgio: 33 (-2); Calamonaci: 54 (-3); Caltabellotta: 106 (+4); Camastra 91 (-2); Cammarata: 294 (+11); Campobello di Licata: 366 (+9); Canicattì: 1632 (+37); Casteltermini: 317 (+18); Castrofilippo: 144 (-4); Cattolica Eraclea: 66 (-12); Cianciana: 158 (+7); Comitini: 47 (dato invariato); Favara: 1663 (+54); Grotte: 242 (+3); Joppolo Giancaxio: 73 (+1); Licata: 1078 (+43); Lucca Sicula: 39 (-1); Menfi: 293 (+8); Montallegro: 36 (-2); Montevago: 32 (+3); Naro: 217 (+2); Palma di Montechiaro: 1279 (+32); Porto Empedocle: 697 (+27); Racalmuto: 292 (+15); Raffadali: 474 (+20); Ravanusa: 299 (+15); Realmonte: 212 (+15); Ribera: 396 (-5); Sambuca di Sicilia: 109 (-2); San Biagio Platani: 38 (stabile); San Giovanni Gemini: 329 (+28); Sant'Angelo Muxaro: 23 (+2); Santa Elisabetta: 40 (dato invariato); Santa Margherita di Belice: 216 (+1); Santo Stefano di Quisquina: 214 (-3); Sciacca: 1236 (+75); Siculiana: 260 (+12) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 25 (dato invariato).

Ci sono 28 migranti (dato invariato) in quarantena sulle navi di accoglienza.