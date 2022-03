Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 1.019 nuovi contagi, 1 ricovero e un morto

Il Coronavirus continua a fare vittime in provincia. Secondo il bollettino dell'Asp di oggi, infatti, sarebbe da attribuire all'infezione un decesso registrato a San Giovanni Gemini. Arriva così a quota 492 il dato dei morti dall'inizio di questa pandemia in tutto il territorio dell'Agrigentino.

Imponente il numero dei nuovi contagi ovvero 1.019 con un ricovero e soltanto 520 guariti.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 41 (-1). Di questi, 36 (-2) sono in degenza ordinaria. Quattordici (-2) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 22 sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono 5 (+1) i degenti in terapia intensiva al "Fratelli Parlapiano". Fra i ricoverati ci sono anche 2 persone (dato stabile) non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricompresi nel dato totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il bollettino Asp, Agrigento ha 1.431 contagiati (+119); Alessandria della Rocca: 62 (+1); Aragona: 221 (+10), con 7 migranti (dato invariato) che sono ospitati presso un centro di quarantena; Bivona: 93 (-5); Burgio: 12 (+2); Calamonaci: 11 (-1); Caltabellotta: 34 (-1); Camastra: 71 (-2); Cammarata: 130 (+1); Campobello di Licata: 349 (+5); Canicattì: 1.542 (+56); Casteltermini: 278 (-12); Castrofilippo: 74 (+6); Cattolica Eraclea: 69 (-4); Cianciana: 47 (-15); Comitini: 20 (+6); Favara: 1.271 (+75); Grotte: 170 (+15); Joppolo Giancaxio: 20 (-1); Licata: 713 (-3); Lucca Sicula: 10 (dato stabile); Menfi: 344 (+26); Montallegro: 101 (+3); Montevago: 41 (+3); Naro: 103 (+6); Palma di Montechiaro: 770 (+40); Porto Empedocle: 610 (+58); Racalmuto: 233 (-19); Raffadali: 344 (+15); Ravanusa: 349 (-4); Realmonte: 158 (+14); Ribera: 372 (+16); Sambuca di Sicilia: 46 (+5); San Biagio Platani: 89 (+1); San Giovanni Gemini: 156 (+5); Sant'Angelo Muxaro: 36 (+6); Santa Elisabetta: 65 (+9); Santa Margherita di Belìce: 108 (+12); Santo Stefano Quisquina: 52 (-3); Sciacca: 763 (-7); Siculiana: 182 (+11) di cui 4 migranti (dato stabile) ospitati presso il centro di accoglienza di Villa Sikania. Sono infine 20 (-2) i positivi a Villafranca Sicula.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 21 (+3) migranti positivi.