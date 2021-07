Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ci sono altri 36 casi ma nessuna vittima

Il report dell'Azienda sanitaria provinciale fa registrare 17 guariti. Dei nuovi contagiati in 34 sono assistiti a domicilio mentre 2 soggetti sono stati ricoverati all'ospedale di Ribera. Ancora tre persone in terapia intensiva

Ieri erano 44, oggi sono 36. Scende il numero di positivi al Covid nell'Agrigentino che non ha più il primato di provincia più contagiata dell'isola. L'ultimo report, infatti, ha indicato Caltanissetta come territorio più colpito dal virus.

Non ci sono vittime mentre i guariti sono 17. Sono stati effettuati 230 tamponi. Dei nuovi contagiati, in 34 sono assistiti a domicilio mentre 2 soggetti sono stati ricoverati all'ospedale di Ribera, attualmente l'unica struttura con reparto Covid che ospita pazienti. Ancora tre persone in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati sono 12. Di questi, 9 sono in degenza ordinaria/subintensiva e tutti si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Ci sono, inoltre, sempre nella stessa struttura ospedaliera, tre agrigentini in terapia intensiva. Fra i ricoverati, non ricompreso nel totale di 12, anche un cittadino non residente in questa provincia.

I dati Comune per Comune

Ad Agrigento ci sono 24 positivi (-2). Di questi, 11 sono da attribuire a migranti isolati in una struttura di accoglienza. Aragona: 2 (+1); Cammarata: 5 (+1); Campobello di Licata: 11; Canicattì: 6 ; Favara: 21 (+5); Licata: 16 (-3); Naro: 11; Palma di Montechiaro: 61 (-1); Porto Empedocle: 15 (+11); Palma di Montechiaro 61; Porto Empedocle 15; Racalmuto: 1; Ravanusa: 11 (-1); Ribera: 1 (-2); San Giovanni Gemini: 6 (+2); Santo Stefano Quisquina 1; Sciacca: 5 (+4); Siculiana:19 (18 sono migranti ospitati presso "Villa Sikania").

Sono 24 i migranti positivi al Covid che si trovano all'interno delle navi quarantena che sono in rada dell'Agrigentino.

Restano tanti i Comuni "Covid-free". Si tratta di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Raffadali, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belìce e Villafranca Sicula.