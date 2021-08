Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 98 nuovi positivi, 9 ricoveri e un decesso

La provincia di Agrigento sfiora ancora quota 100 positivi al Coronavirus e registra anche un morto e nove nuovi ricoveri.

E' questo il bilancio del bollettino dell'Asp di Agrigento, che ieri ha saltato un giorno nella quotidiana distribuzione alle testate giornalistiche senza che, in verità, sia stata fornita alcuna spiegazione da parte dell'Azienda. Questo quindi rende più difficile avere un punto esatto da un punto di vista numerico rispetto soprattutto agli incrementi.

Secondo il nuovo contegio, solo 2 dei nuovi casi sono attualmente in cura in ospedale, mentre gli altri 7 ricoveri riguardano persone che erano risultate positive nei giorni scorsi. Al momento i ricoverati in degenza ordinaria sono 26 (di cui 3 al San Giovanni di Dio e 23 al Fratelli Parlapiano), tre sono i ricoverati in strutture lowcare e 2 i ricoverati in terapia intensiva.

Si è inoltre registrato un decesso a Palma di Montechiaro, che oggi piange 17 morti dall'inizio della Pandemia. Non è possibile fare un riscontro con i dati comune per comune, mancando appunto il bollettino del 31 luglio.