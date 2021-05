Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 34 i nuovi positivi e solo 5 i guariti

Oltre 20 i casi a Santo Stefano Quisquina. Sono 29 le persone ad oggi ricoverate in provincia, con un solo caso in terapia intensiva

Sono 34 i nuovi casi di positività al Coronavirus secondo il quotidiano bollettino dell'Asp di Agrigento. I dati sono riferiti alla giornata di ieri in seguito ai tamponi effettuati il 29 maggio. Cinque le persone guarite, nessu deceduto.

Dei nuovi soggetti scoperti positivi al Covid-19 solo uno è ricoverato, portando a quota 29 le persone in cura presso i nosocomi cittadini. Un solo paziente si trova al momento in terapia intensiva presso l'ospedale "Fratelli Parlapiano".

I numeri dei positivi nei singoli Comuni

Stando al bollettino dell'Asp, Agrigento - nella giornata di ieri - aveva 22 positivi. Sono 16 a Camastra; 3 a Cammarata. A Campobello di Licata: 14; Canicattì conta attualmente 75 positivi; Casteltermini: 1 (si tratta però di un migrante ospitato presso una struttura di accoglienza); Castrofilippo: 3; Favara: 7; Licata ha invece 147 casi di positività; Menfi 34; Naro: 13 casi; Palma di Montechiaro: 72; Porto Empedocle: 10; Racalmuto: 1; Raffadali: 8; Ravanusa: 47; Ribera: 11; Sambuca di Sicilia: 8; San Biagio Platani: 20; Santa Margherita di Belìce: 2. Sono invece ben 22 i casi a Santo Stefano di Quisquina, come annunciato dal sindaco in questi giorni. In realtà il cluster conterebbe numeri ben più alti ma molti tamponi sono in attesa di conferma. Troviamo poi Sciacca con 8 casi e Siculiana con un solo caso 1.

Sono Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Realmonte, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Villafranca Sicula.