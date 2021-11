In Sicilia 392 nuovi casi di Covid in 24 ore: sono tredici quelli registrati in provincia

Su 7.698 nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, 472 sono in Sicilia. Questo il dato riportato nel bollettino del ministero della Salute anche se ottanta nuovi positivi, secondo quanto precisa la Regione, sono relativi precedenti a venerdì 12, Il dato "netto" è quindi di 392 positivi individuati. I tamponi processati sono stati 35.221, con positività all'1,1% (ieri era al 3,3%)

La situazione ospedaliera segna un lieve peggioramento. I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 351 (ieri 338) mentre in terapia intensiva sono 47 (ieri 46) con tre nuovi ingressi. Complessivamete i ricoverati sono 398 (ieri 384). I cittadini costretti all'isolamento domiciliare sono 9.138, mentre ieri erano 9.048. Sono 9.536 gli attuali positivi, in aumento rispetto ai 9.432 di ieri.

Le vittime comunicate oggi sono sedici. I decessi però non sono relativi alle 24 ore ma al 15 novembre (tre casi), al 14 (5 casi), al 13, al 12, al 9, all'8, al 7 e al 5 novembre (un caso per giorno), al 24, all'11 ottobre (un caso per giorno). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono stati 7.109. Sono invece 432 i guariti, che portano il totale da inizio pandemia a 298.990. Catania la provincia col maggiore incremento di contagi: 294. Sopra quota cento (117) Palermo. Messina registra 20 nuovi casi; Siracusa 44; Trapani 21; Ragusa 4; Caltanissetta 24; Agrigento 13 ed Enna 15.

La situazione in Italia

Sono 7.698 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.144. Sono invece 74 le vittime in un giorno.