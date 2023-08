"Hanno occupato decine di metri quadrati di suolo pubblico tra viale e via Atenea": chiusura temporanea per due pub

Avrebbero occupato alcune decine di metri quadrati di suolo pubblico senza averne le autorizzazioni e non avrebbero nemmeno proceduto a rimettere tutto in ordine dopo che erano arrivate le prime diffide.

Per questo due esercizi commerciali, entrambi operanti in centro città, hanno ricevuto altrettante ordinanze di chiusura per tre giorni da parte del Comune come sanzione per aver violato le norme in merito.

In un primo caso la contestazione riguarda un'attività commerciale della via Atenea, che risulterebbe aver occupato senza titolo 13 metri quadri per tavoli, sedie, fioriere e tende. La prima sollecitazione sarebbe giunta a maggio, ma il sopralluogo della polizia locale arriva solo a metà luglio accertando la violazione e soprattutto il fatto che il titolare del pub/ristorante era recidivo. Per lui, quindi, è scattata una chiusura di tre giorni e un ordine di ripristino dei luoghi.

Più evidente, secondo il Comune, la violazione compiuta da un altro pub/ristorante che opera al viale della Vittoria e che avrebbe utilizzato ben 100 metri quadrati per installare tavoli, sedie e ombrelloni sempre - secondo l'Ente - senza autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico. La situazione sarebbe stata "cristallizzata" il 2 agosto durante un sopralluogo della polizia locale. Anche per il titolare di questa attività è scattata la chiusura per tre giorni e l'obbligo di provvedere a regolarizzare la situazione.

In entrambi i casi i provvedimenti, va precisato, possono essere impugnati dinnanzi al Tar.