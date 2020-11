Beneficio economico per disabili gravissimi, aperti i termini per presentare le istanze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico riservato alle persone con invalidità gravissima (Legge regionale n.4 dell’1 marzo 2017). Le domande per ottenere l’assegno di cura, il cui importo varia in relazione ai parametri ISEE, vanno presentate dall’1 novembre al 31 dicembre 2020 presso i P.U.A. dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e presso i Distretti sanitari di competenza territoriale. Rientrano tra i disabili gravissimi coloro che possiedono i requisiti di cui all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016.

Al modello di istanza, (scaricabile assieme alla documentazione informativa sul sito web dell’ASP di Agrigento al link https://www.aspag.it/index.php/component/k2/item/4773-beneficio-economico-per-disabili-gravissimi-aperti-i-termini-per-la-presentazione-delle-istanze) occorre allegare copia dell’invalidità civile, copia del verbale di legge 104/92 comma 3 art.3 e, se già in possesso, copia del certificato dello specialista che attesti che le condizioni del disabile rientrano nell’art.3 comma 2 del D.M. 26/9/16. L’Ufficio competente informa inoltre che la domanda va presentata solo da chi non ha mai presentato istanza o da coloro che, non essendo stati riconosciuti in precedenza soggetti con disabilità gravissima, hanno avuto un aggravamento delle condizioni di salute tale da consentire loro di rientrare nella categoria. In questo caso occorrerà presentare la documentazione sanitaria di aggravamento clinico prodotta da una struttura pubblica.

Per ogni informazione è possibile contattare i numeri telefonici 0922407356 o 0922407358.