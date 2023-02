Coronavirus, il bollettino settimanale dell'Asp: 167 i positivi, due i nuovi morti

Due decessi ma letteralmente una "manciata" di contagi e ricoveri. La settimana tra il 3 e il 9 febbraio sul fronte dei nuovi positivi al Covid non ha fatto segnale impennate significativce sul fronte della pandemia secondo i numeri diffusi dall'Azienda sanitaria provinciale, nonostante l'abbassamento delle temperature abbia - ad esempio lo scorso anno - avuto sempre un impatto statistico sui dati.

Secondo appunto quanto trasmesso dall'azienda sanitaria, a fronte di 2.169 tamponi fatti, solo 167 sono risultati positivi. Cinque i nuovi ricoveri, 320 invece le persone guarite. Due i morti, uno originario di Canicattì, l'altro di Sciacca.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali al 9 febbraio sono 21 (10 in meno rispetto all'ultimo bollettino). Al "San Giovanni di Dio" si trovano 7 pazienti. Al “Barone Lombardo” di Canicattì ce ne sono 7. All'ospedale "Parlapiano" di Ribera ce ne sono 5 mentre 1 si trova al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. C’è anche un paziente che si trova in una struttura fuori provincia. Altre 4 persone, infine, si trovano al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ribera. Ci sono anche 2 ricoverati non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Agrigento ha 43 positivi; Aragona: 7; Caltabellotta: 1; Camastra: 1; Cammarata: 1; Campobello di Licata: 3; Canicattì: 11; Castrofilippo: 2; Cianciana: 1; Favara: 32; Grotte: 2; Licata: 6; Lucca Sicula: 1; Menfi: 1; Montallegro: 5; Naro: 4; Palma di Montechiaro: 4; Porto Empedocle: 10; Racalmuto: 6; Raffadali: 4; Ravanusa: 2; Realmonte: 7; Ribera: 3; Sambuca di Sicilia: 1; San Giovanni Gemini: 3; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 2; Santo Stefano di Quisquina: 1; Sciacca: 23; Siculiana: 1.

Covid free: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Casteltermini, Comitini, Joppolo Giancaxio, Montevago, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Villafranca Sicula.