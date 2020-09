Acquedotto Tre Sorgenti, ancora guai: comuni quasi a secco

Comuni quasi a secco e guai ancora nella fornitura idrica. Poca acqua per Racalmuto, Grotte e Castrofilippo ma anche Naro. La carente fornitura tocca i comuni approvvigionati dall’acquedotto “Tre Sorgenti”.

"Ancora oggi la gestione commissariale può immettere nell’acquedotto consortile soltanto una portata di 60 l/s, non essendo pervenuta alcuna indicazione, da parte del consorzio acquedottistico 'Tre Sorgenti', per l’aumento della portata ad 80 l/s che corrisponderebbe ad una adeguata fornitura idrica ai comuni interessati. A causa del continuo e non sanzionato inadempimento agli obblighi di consegnare acquedotto e fonti all’unico gestore - fa sapere Girgenti acque - inadempimento ancora oggi imputabile sia al consorzio che all’Ati Ag9, la gestione commissariale del servizio Idrico Integrato, avendo posto in essere tutto quanto nelle proprie possibilità, non può fare altro che declinare ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine a quanto potrà accadere nei comuni interessati a causa della perdurante impossibilità di effettuare un’adeguata distribuzione idrica".