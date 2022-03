Acquista scarpe marcate su internet e riceve una scatola sigillata ... ma vuota

Compra, su un sito internet, un paio di scarpe di una prestigiosa marca a ?soli? 80 euro. Un vero e proprio affare, quello fatto da una agrigentina quarantottenne che, all?indirizzo di recapito fornito, s?è vista, qualche giorno dopo l?acquisto, arrivare un pacco integro e sigillato. Un pacco immediatamente sospetto perché leggerissimo.

Un involucro che, di fatto, non conteneva assolutamente nulla: era infatti vacante. La donna, consapevole del fatto d?essere stata vittima di una truffa online, s?è subito recata all?ufficio Denunce della Questura (si trova alla caserma ?Anghelone? di via Crispi) ed ha raccontato ai poliziotti quanto, suo malgrado, le era capitato. Gli agenti hanno raccolto la denuncia ? a carico di ignoti ? e hanno avviato le indagini per provare a tracciare il percorso del pacco, ma soprattutto l?identità di chi ha effettuato, raggirando e truffando la quarantottenne, l?invio di una scatola di cartone completamente priva di contenuto. Non sarà semplice, ma i poliziotti confidano nel fatto che anche i colleghi della Postale di Palermo potranno dare un contributo decisivo per identificare gli autori della truffa online.