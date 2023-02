Compra abbigliamento su internet per 90 euro e gliene addebitano 800

Ha fatto un acquisto su un sito estero, di alcuni capi d’abbigliamento, da 90 euro, ma gliene sono stati addebitati ben 800. Vestiti che, fra l’altro, non sono neanche mai arrivati ad Agrigento. Vittima di quella che è stata una vera e propria frode informatica è stata una trentaduenne che null’altro ha potuto fare che bussare alla porta dell’ufficio Denunce della Questura. Ma non è stata la sola perché un pensionato, pure lui agrigentino, sessantaduenne si è, all’improvviso, ritrovato sulla carta di credito sette movimenti per acquisti su siti esteri per un totale di 239 euro. Soldi che però l’uomo non aveva mai speso perché su quei siti esteri non soltanto non aveva fatto alcun acquisto, ma non c’era neanche mai andato.

Continuano ad essere denunciate – il trend, purtroppo, non cala affatto – truffe e frodi informatiche. E i poliziotti della Questura di Agrigento non possono far altro che trasmettere le informative redatte, con tutte le informazioni del caso, ai colleghi della Postale che avviano le indagini, sperando di riuscire a venire a capo di ogni singolo episodio. Ma non è semplice, non lo è affatto. Il pensionato agrigentino ha denunciato una frode informatica, per acquisti su siti esteri mai fatti, per 239 euro: ben sette, appunto, gli addebiti. Mentre la trentaduenne ha visto sparire dal suo conto non poche decine di euro, ma ben 800 euro. In questo caso alcuni acquisiti – ma per un totale di 90 euro – erano stati fatti. Peccato però che l’addebito è stato molto più sostanzioso. E, naturalmente, dei capi d’abbigliamento comprati, nessuna traccia: non sono mai arrivati a destinazione.