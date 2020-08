Nuovo incidente sulla 189: scontro fra auto e furgone, feriti 2 giovani e un genitore

Tre persone – una diciottenne, un diciannovenne e un uomo di mezz'età – sono finite, ieri pomeriggio, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo essere rimaste coinvolte, lungo la strada statale 189: la città dei Templi- Palermo, in un brutto incidente stradale. Uno scontro, fra un furgone e un’autovettura, che si è verificato all’altezza – ancora una volta – del bivio per Comitini.

La Mercedes stava procedendo con senso di marcia verso Palermo, mentre il Ducato era sull’opposto senso di marcia. Cosa abbia determinato l’incidente, ieri, non risultava essere chiaro. Della ricostruzione della dinamica se ne stanno occupando i carabinieri della stazione di Aragona. Militari dell’Arma che, dopo aver facilitato i soccorsi, si sono occupati dei rilievi tecnici. Sul posto, per liberare uno dei due automobilisti rimasto incastrato fra le lamiere contorte, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e poi le ambulanze del 118 che hanno trasferito i due giovani e l'uomo, genitore di uno dei ragazzi, all’ospedale. Alla diciottenne, i sanitari hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in circa 20 giorni. Per il diciannovenne, invece, 8 giorni di prognosi e per il genitore 7 giorni.

Il traffico, su entrambe le carreggiate, è stato bloccato fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Appena poche ore prima – circa 48 – nella stessa zona, ossia all’altezza del bivio per Comitini, della statale Agrigento-Palermo s’era registrato un altro incidente stradale.