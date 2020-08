Incidente sulla statale 189: scontro fra auto e camion, 23enne finisce in ospedale

Ha rischiato grosso, anzi di più. Per fortuna, però, se l'è cavata con ferite e contusioni giudicate - dai medici dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento - guaribili in circa 10 giorni. Si tratta della ventitreenne di Agrigento che, ieri pomeriggio, è rimasta ferita - dopo un incidente stradale fra la Fiat Cinquecento che stava guidando e un autoarticolato - lungo la strada statale 189, all'altezza del bivio per Comitini. Dei rilievi, per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, si sono occupati i carabinieri della stazione di Aragona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pare che la Fiat Cinquecento, tanto è emerso, stesse per immettersi sulla statale 189, lasciandosi alle spalle il bivio per Comitini, quando si è verificato l'impatto con l'autoarticolato che procedeva con direzione Palermo. L'utilitaria è finita sul terreno dirimpettaio il bivio di Comitini. Il camionista ha subito arrestato la marcia e allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della stazione di Aragona e un'autoambulanza del 118. La 23enne è stata immediatamente portata all'ospedale di Agrigento da dove i medici, dopo averla sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, l'hanno dimessa sciogliendo la prognosi, per la completa guarigione, in circa 10 giorni.