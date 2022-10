Punta il coltello contro un 12enne e si fa consegnare soldi e cellulare: è "caccia" al rapinatore

Punta il coltello contro un bambino – contro un dodicenne, nello specifico – e lo rapina dei soldi che aveva in tasca, poche decine di euro, e dello smartphone. Ad agire lungo il viale Della Vittoria è stato un giovane delinquente. Un vero e proprio criminale visto che non ha avuto alcuna remora a mettere gli occhi, e a colpire, su quello che è un bambino, che si stava spostando verso la via Atenea.

Arraffati soldi e telefono cellulare il malvivente s’è immediatamente dileguato, sperando naturalmente di farla franca. Il dodicenne è riuscito a contattare il papà che s’è naturalmente, come un fulmine, precipitato al Viale. Sono state chiamate – e sono accorse – le forze dell’ordine che hanno naturalmente subito setacciato, alla ricerca del balordo, l’intera zona. Dell’attività investigativa, secondo quanto è emerso ieri, si sta occupando la polizia. Agenti che, naturalmente, non stanno lasciando – non lo fanno mai chiaramente – nulla al caso. Questo particolare episodio ha però turbato un po’ tutti perché la vittima della rapina è stato un bambino. Servirà verosimilmente un po’ di tempo per comprendere se il caso riuscirà ad essere risolto.