Auto elettriche, arrivano le nuove colonnine di ricarica: ecco dove saranno collocate

In arrivo 10 punti di ricarica per le auto elettriche in città. Nei prossimi giorni Enel, nel contesto di un progetto più ampio che coinvolge tutto il territorio siciliano, avvierà infatti i lavori di installazione di colonnine e posteggi riservati ai mezzi elettrici in numerose zone di Agrigento.

Secondo quanto pubblicato dal Comune, queste saranno posizionate sul lungomare Falcone e Borsellino, in via Pietro Nenni, in via Piersanti Mattarella, in via XXV Aprile, in via Empedocle, in via Salvo D'Acquisto, in via Cicerone (angolo con piazza Vittorio Emanuele), in piazza don Minzoni, in piazza del Vespro e in piazza Gallo. Tutte le attività avranno inizio il prossimo 13 febbraio e il Municipio ha quindi imposto il divieto di sosta fino a cessato bisogno nelle zone interessate dagli interventi, e realizzerà successivamente la segnaletica necessaria per riservare il parcheggio solo ai mezzi elettrici.

Non è chiaro, tuttavia, se l'impresa avvierà le attività contemporaneamente in tutti i luoghi indicati oppure, come più probabile, procederà per step. In tal senso bisognerà capire se i divieti di sosta su tutte le future aree di cantiere saranno necessari nello stesso momento.