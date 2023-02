Lampedusa e Linosa, collegamenti gratuiti o a prezzo ridotto per residenti e lavoratori

Fino al 2025 residenti e lavoratori di Lampedusa e Linosa potranno stare tranquilli: sono state infatti prorogate le agevolazioni per chi viaggia da e verso le Pelagie con biglietti gratuiti o ridotti da caso a caso.

Si è giunti a questo risultato con il voto all’Ars che, su proposta del Governo, ha stanziato complessivamente

un milione e 400 mila euro.

In particolare 800 mila euro sono destinati alla gratuità dei

biglietti verso e dalle isole minori per i dipendenti pubblici che vi prestano servizio, 200 mila euro sono destinati alla riduzione dei costi per i dipendenti privati e 400 mila euro sono destinati ai residenti, per gli spostamenti interni agli arcipelaghi interessati.