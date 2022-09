"Aveva in casa 80 grammi di cocaina e 4.500 euro", arrestata una insospettabile

E’ stata trovata in possesso di 80 grammi di cocaina, materiale per il “taglio” e il confezionamento della sostanza stupefacente e 4.500 euro, soldi ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Ha 47 anni la canicattinese che è stata arrestata – l’ipotesi di reato contestata è detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio – dalla sezione Antidroga della Squadra Mobile e dai poliziotti del commissariato di Canicattì.

Gli agenti hanno, di fatto, realizzato un servizio per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti. Ed è in questo contesto che è stata realizzata la perquisizione nel domicilio della quarantasettenne canicattinese. Non sarebbe stato particolarmente complicato, per i poliziotti, riuscire a scovare la droga – cocaina appunto –, il materiale e il denaro. Tutto è stato, naturalmente, subito posto sotto sequestro. La donna, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’attività investigativa – nonostante il riserbo sia categorico – va, inevitabilmente, avanti perché in questi casi i poliziotti cercano anche di tracciare la strada percorsa dalla “roba” per arrivare fino a Canicattì.