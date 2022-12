Lando Buzzanca non c'è più: a Sciacca girò "Sedotta e abbandonata"

E'morto a Roma Lando Buzzanca. L'attore, 87 anni, era ricoverato da oltre un mese presso il policlinico Gemelli dopo una caduta dalla sedia a rotelle nella rsa nella quale era ospite.

Nato a Palermo nel 1935 esordì come attore, dapprima in teatro e poi per il cinema. Dopo alcuni film girati come comparsa, tra cui Ben-Hur, l'esordio ufficiale arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie per il ruolo di Rosario Mulè in Divorzio all'italiana. Nel 1970 interpreta in televisione Signore e signora, in coppia con Delia Scala, che riscuote enorme successo. La sua battuta "mi vien che ridere" rimarrà un tormentone ricordato e ripetuto dal pubblico per anni.

Giovanissimo recitò in "Sedotta e abbandonata" nel ruolo di Antonio Ascalone, fratello un po' allampanato della protagonista, Stefania Sandrelli, ambientato a Sciacca. Una scena del film venne girata al Bar Sant'Angelo della città delle Terme.