Tredicenne muore improvvisamente a Cianciana: paese sotto choc, proclamato lutto cittadino

Un ragazzino di 13 anni è morto improvvisamente a Cianciana. La piccola comunità dell'Agrigentino è sotto choc per la scomparsa di Nicolò: il sindaco ha proclamato per domani, giorno in cui saranno celebrati i funerali, il lutto cittadino.

E' lo stesso Francesco Martorana a dare notizia della tragedia spiegando che il ragazzino è deceduto "dopo improvvisi e inaspettati problemi di salute" e che la sua morte, avvenuta oggi, ha provocato nella comunità "profondo sgomento".

Il sindaco, quindi, ha ordinato il lutto cittadino disponendo che le bandiere negli uffici pubblici restino a mezz'asta, invitando cittadini, attività e imprese a partecipare al lutto sospendendo la loro attività in occasione dei funerali in programma alle 15,30.