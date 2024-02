Chiede di spostare l'auto lasciata in sosta "selvaggia" e viene aggredito: disabile ferito

Chiede di spostare la macchina, lasciata posteggiata laddove non avrebbe potuto, e viene spintonato fino a finire sul selciato. E' accaduto in piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento, ad un disabile. Ad accorrere è stata una ispettrice della polizia municipale che ha provato a bloccare e sanzionare l'automobilista-violento. Un uomo che l’ha apostrofata in malo modo e, rifiutandosi di consegnare i documenti, si è repentinamente allontanato.

La diatriba fra l'automobilista e il disabile è scoppiata a causa di un parcheggio, in piazza Vittorio Emanuele appunto, occupato abusivamente. Una discussione che si è purtroppo trasformata in una aggressione sulla quale, adesso, stanno indagando - per dare nome e cognome all'automobilista - i vigili urbani.

Tanto in piazza Vittorio Emanuele, quanto a Porta di Ponte e lungo il viale Della Vittoria, quotidianamente - e non soltanto in occasione del fine settimana - è allarme sosta selvaggia. E a poco, veramente a poco, servono i controlli capillari e meticolosi che vigili urbani che sanzionano tutti gli indisciplinati.