Gamba incastrata nella fresa durante i lavori di aratura: 19enne ferito finisce al "Sant'Elia"

Cade sul terreno e resta con la gamba incastrata nella fresa della macchina agricola utilizzata per arare. Ha 19 anni, ed è di Cattolica Eraclea, il ferito trasportato d'urgenza - con elisoccorso del 118 - all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Il giovane non è, per sua fortuna, in pericolo di vita, ma è rimasto gravemente ferito.

L'incidente sul lavoro si è verificato in località Alvano. Il giovane pare che stesse dando una mano d'aiuto, nei lavori di aratura, al suocero. Ed è durante questi lavori che è, appunto, caduto ed è rimasto con la gamba sinistra incastrata nella fresa della macchina agricola, di proprietà e condotta dal suocero: un cinquantunenne. L'uomo ha subito lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea e l'elisoccorso del 118. I sanitari hanno trasferito il ragazzo all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. La prognosi per la guarigione non è stata - stando a quanto accertato dai carabinieri - ancora definita.

I militari dell'Arma, in via precauzionale, hanno posto sotto sequestro la macchina agricola.