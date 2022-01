Castrofilippo "ostaggio" del Covid: via a gara di solidarietà per 84 famiglie

Castrofilippo "ostaggio" del Covid-19 con circa 200 positivi su 2mila abitanti, parte una gara di solidarietà per aiutare le famiglie che sono in quarantena.

L'iniziativa si chiama "Aggiungi un pasto a tavola", ed è stata realizzata dalla rete civica della salute e la Caritas diocesana di Agrigento per, dice una nota, "venire incontro in questi giorni alle famiglie che vivono in condizioni particolarmente difficili".

Sono stati in particolare acquistati viveri di prima necessità per 84 famiglie: i pacchi sono già stati raccolti nel salone parrocchiale di Castrofilippo e verranno distribuiti in questi giorni