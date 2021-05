Il tentato omicidio a Castrofilippo? Il gip derubrica in lesioni personali: arresto convalidato

Il gip del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha convalidato l’arresto del cinquantasettenne Gaetano Ragaccio e gli ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni della provincia di Agrigento. Il giudice per le indagini preliminari ha escluso – a carico dell’indagato che è difeso dall’avvocato Calogero Sferrazza - l’ipotesi di reato di tentato omicidio, contestata da carabinieri e Procura, ed ha derubricato in lesioni personali. Il cinquantasettenne, arrestato all’alba di domenica, è dunque tornato in libertà.

Era stato – secondo l’accusa – protagonista di una violenta lite scoppiata, per futili motivi, a Castrofilippo e del ferimento di un trentaduenne e del cognato di 43 anni, intervenuto a difesa del familiare. Gaetano Ragaccio sarebbe corso a casa, si sarebbe armato ed è tornato per strada dove avrebbe esploso, contro gli altri due, alcuni colpi di carabina ad aria compressa e poi si sarebbe scagliato contro il quarantatreenne con un coltellaccio da macellaio di 48 centimetri e lo avrebbe colpito al volto, ma anche al braccio sinistro dove sono stati tranciati i tendini. Quest’ultimo ferito è stato trasferito al Civico di Palermo dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per salvargli la funzionalità del braccio. L’indagato è stato arrestato dai carabinieri di Castrofilippo e dell’aliquota Nor di Canicattì che hanno anche sequestrato le armi: sotto l’armadio dell’abitazione, ancora sporco di sangue, c’era il coltellaccio da macellaio.