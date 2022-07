Agrigento capitale della cultura 2025? I sindaci della provincia s’incontrano per proporre nuove idee

Sono quasi passati 2 mesi dalla presentazione ufficiale della candidatura di Agrigento a “Capitale italiana della Cultura” per il 2025. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare e, per questo motivo, è stato organizzato un incontro tra i sindaci del territorio provinciale proprio in vista della redazione del dossier di candidatura, che dovrà essere presentata entro il 13 settembre prossimo.

Si tratta di un’iniziativa ad ampio raggio che intende coinvolgere tutti i comuni della provincia agrigentina attraverso una serie di incontri utili ad acquisire proposte e idee progettuali che tengano conto delle potenzialità e delle risorse dei singoli comprensori.

Il momento di confronto è stato programmato per la giornata di giovedì 21 luglio alle 17 nell’aula magna ?“Luca Crescente” del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento. Tutti i sindaci della provincia sono stati infatti chiamati a dare un significativo contributo di idee per la redazione del progetto di candidatura.