Lavori alla villa del Sole, Codacons scrive alla Procura: “Il cantiere va sequestrato perché viola le norme ambientali”

Il Codacons lancia l’affondo e continua a chiedere a gran voce il sequestro preventivo, in attesa di accertamenti, del cantiere per la realizzazione di una scuola materna alla Villa del Sole di Agrigento con annesso polo per l’infanzia. Tutto questo, sostiene l’associazione, in zona “B2” Grappelli sottoposta a vincoli.

“Questa mattina - dice il responsabile regionale del Codacons Giuseppe Di Rosa - dopo che la polizia locale non ha effettuato nessun sequestro preventivo del cantiere in rapporto al nostro precedente esposto, ci siamo rivolti al Procuratore della Repubblica chiedendo alla massima autorità di giustizia il sequestro preventivo del cantiere della Villa del Sole in attesa di far luce sulle autorizzazioni che non sono pubblicate in conformità alla legge sulla trasparenza all’albo pretorio del Comune di Agrigento. Ci siamo rivolti al Procuratore su una questione di rilevanza pubblica e di possibile violazione delle norme edilizie ambientali e paesaggistiche”.

Di Rosa inoltre precisa: “Il 14 dicembre scorso avevamo presentato un esposto-denuncia relativo ad un potenziale abusivismo edilizio perpetrato dal Comune di Agrigento in relazione ai lavori in corso alla Villa del Sole. Tuttavia, nonostante l'iniziale segnalazione, l'organo di polizia competente non ha proceduto al controllo e all'eventuale proposta di sequestro preventivo dei lavori in via cautelativa. Adesso abbiamo portato all'attenzione della autorità i seguenti punti: la mancanza di trasparenza negli atti pubblicati all'albo pretorio del Comune di Agrigento come previsto dalla normativa vigente; la mancanza di un nulla osta da parte della Soprintendenza di Agrigento per il progetto esecutivo dei lavori in corso; l’eventuale nullità della variante al piano regolatore votata dal consiglio comunale”.