"Somministrazione fraudolenta di manodopera", denunciate due rappresentanti di imprese edili

Due donne, di 44 e 49 anni, rispettivamente rappresentante legale di una impresa edile e amministratrice unica di un’altra società, sono state denunciate alla Procura della Repubblica perché ritenute responsabili di somministrazione fraudolenta di manodopera. Elevate anche ammende e sanzioni, rispettivamente per complessivi 3.120 euro e 3.333 euro.

Ad entrare in azione, mettendo a segno un controllo in un cantiere edile di Castellana Sicula, nel Palermitano, sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro. Militari dell’Arma che si occupano della verifica sulla sicurezza del lavoro. I carabinieri hanno ispezionato il cantiere edile che si stava occupando dei lavori pubblici su piazza De Gasperi a Castellana Sicula. Riscontrate irregolarità varie, anche in tema di manodopera, i carabinieri hanno appunto formalizzato la doppia denuncia e hanno elevato sanzioni ed ammende.

E’ da mesi e mesi ormai che i carabinieri del Nil effettuano – tanto in tutti i Comuni dell’Agrigentino, quanto in altre realtà dell’isola, - controlli su controlli nei vari cantieri edili.