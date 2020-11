"Tentano di rubare gasolio da un furgone", inseguiti e denunciati tre uomini

Sono stati sorpresi a rubare gasolio da un furgone parcheggiato. Tre uomini - dai 31 ai 41 anni - sono stati bloccati, nonostante abbiano tentato la fuga, e denunciati dai militari dell'aliquota Radiomobile del Nor della compagnia di Canicattì. E' accaduto tutto, lunedì notte, nel centro abitato di Canicattì. La "gazzella" dei carabinieri era impegnata nel controllo del territorio, reso più stringente dalla necessità di garantire il rispetto delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione della pandemia di covid-19. I militari si sono insospettiti quando, transitando lungo via Bancari, si sono accorti di quei tre uomini che stavano armeggiando con una tanica intorno ad un furgone Iveco.

Vistisi scoperti, i tre malviventi sono scappati, ma i militari rapidamente li hanno raggiunti, bloccati e portati in caserma. L.G. di 35 anni, A. G. di 41 anni e T. G. di 31 anni - secondo quanto è stato ufficializzato, attraverso un comunicato stampa, dai carabinieri - servendosi di un tubo, prima di essere fermati dal provvidenziale intervento degli uomini dell’Arma, avevano già asportato 20 litri di gasolio dall’automezzo parcheggiato in strada. Nei confronti dei tre è stata formalizzata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato contestata è: tentato furto aggravato in concorso.