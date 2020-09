"400 euro per restituirgli la carta d'identità": scatta l'arresto per estorsione

Voleva 400 euro per restituire - secondo l'accusa formalizzata dalla Procura di Agrigento - la carta d'identità ad un connazionale. E' stato organizzato, in piazza IV Novembre a Canicattì, lo scambio dei soldi. Ma ad assistere, facendo scattare l'arresto in flagranza di reato, c'erano i carabinieri dell'aliquota Operativa del Nor della locale compagnia. A finire nei guai, con l'accusa di estorsione, è stato il romeno Dragomir Costel Danut.

Il romeno, venuto in possesso del documento d'identità, qualche giorno fa aveva contattato la vittima chiedendo 400 euro per la restituzione. Il malcapitato si era però subito rivolto ai carabinieri della stazione di Grotte. I militari dell'Arma avevano raccolto la denuncia e informato la Procura della Repubblica di Agrigento che ha acconsentito allo scambio di denaro contrassegnato dagli investigatori. I carabinieri, in piazza IV Novembre, sono dunque intervenuti proprio mentre avveniva lo scambio di soldi e hanno arrestato Dragomir. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto al carcere di Sciacca. L'accusa è, appunto, quella di estorsione.