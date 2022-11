Il colpo in gioielleria: danno da 40 mila euro, ricerche dei criminali ancora in corso

Adesso, dopo che è stato fatto l’inventario di tutto quello che i due delinquenti sono riusciti a portare via, il danno è stato quantificato. Avevano un valore di 40 mila euro i monili in oro che l’uomo e la donna, nel pomeriggio di mercoledì, sono riusciti a rubare dalla gioielleria di via Regina Margherita.

I due, fingendosi clienti interessati ad un acquisto importante, sono entrati nella gioielleria e si sono fatti mostrare alcuni preziosi. Uno non li convinceva, l’altro forse era troppo caro. Insomma i due, che evidentemente avevano studiato a tavolino il colpo, hanno messo in atto una serie di raggiri per fare in modo che la donna che era dietro il bancone della gioielleria si distraesse. Ed è proprio approfittando di qualche minuto di distrazione dell’esercente commerciale, che hanno arraffato il rotolo portagioielli e sono scappati a gambe levate. Un furto con destrezza, in piena regola. Un furto che non è risultato essere coperto da nessuna assicurazione.

Delle indagini, già da pochi minuti dopo il maxi furto, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Canicattì. Lungo via Regina Margherita sono accorse infatti più pattuglie del nucleo Operativo e Radiomobile, oltre che le Volanti del commissariato cittadino. Non filtrano indiscrezioni sui passaggi investigativi dei militari dell’Arma, ma appare scontato che siano state già acquisite le immagini della videosorveglianza. E non soltanto della gioielleria, ma anche di alcuni esercizi commerciali. Scontato inoltre – rientra perfettamente nella procedura investigativa del resto – che gli investigatori facciano anche dei passaggi e delle verifiche in alcuni ComprOro. E’ scontato del resto che i due delinquenti dovranno tentare, in una maniera o nell’altra, di rivendere i preziosi e incassare tutto il denaro che riusciranno a ricavarne. Era da tempo comunque che, a Canicattì, non si registravano furti, o rapine, in danno di gioiellerie.