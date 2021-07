"In auto con un coltello a serramanico e un manganello telescopico": denunciato

I poliziotti hanno deferito il romeno alla Procura per l'ipotesi di reato di porto illegale di armi bianche

E' stato trovato in possesso - all'interno del vano portaoggetti della portiera dell'autovettura che stava guidando - di un coltello a serramanico e di un manganello telescopico a molla in metallo. E' per l'ipotesi di reato di porto illegale di armi bianche che i poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno denunciato un romeno.

I poliziotti del commissariato, durante un servizio predisposto e finalizzato alla repressione dei reati in materia di armi, hanno eseguito un controllo su un'autovettura sospetta. E durante la perquisizione sono saltati fuori il coltello a serramanico e il manganello telescopico a molla in metallo. Oggetti che sono stati, naturalmente, sequestrati.