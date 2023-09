Cani uccisi a colpi di arma da fuoco, Asp e carabinieri avviano le indagini

Due cani sono stati trovati morti a Scaicca, in contrada Guardabasso-Bordea, uccisi con colpi di arma da fuoco. Le carcasse degli animali, entrambi sprovvisti di microchip, sono state trovate in contrada Guardabasso-Bordea. Sul posto si sono recati gli addetti del servizio veterinario dell’Asp e i carabinieri per effettuare le prime indagini. Gli animali uccisi erano a circa 100 metri l’uno dall’altro e uno di essi era all’interno di un terreno privato.

Gli animali sono stati prelevati e portati all’interno di una struttura dove si procederà ad effettuare le ispezioni.