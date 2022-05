"Reiterate violazioni all'affidamento in prova", 63enne arrestato e portato in carcere

“Reiterate violazioni alle prescrizioni dell’affidamento in prova ai Servizi sociali. Violazioni che – stando all’accusa – sono state accertate, a Campobello di Licata, tra febbraio e aprile scorsi”. E’ in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’ufficio di Sorveglianza del tribunale di Agrigento che i carabinieri del paese hanno arrestato, e portato alla casa circondariale di Noto, Paolo D’Auria, disoccupato, di 63 anni.

Il provvedimento del tribunale è stato emesso in sostituzione della misura alternativa, già in atto, dell’affidamento in prova ai Servizi sociali. Una volta notificato il provvedimento dell’ufficio di Sorveglianza al campobellese, i carabinieri della stazione cittadina lo hanno poi trasferito nel Siracusano e collocato – così per come disposto dall’autorità giudiziaria - nella casa circondariale di Noto. Sistematicamente, e in ogni dove, le forze dell’ordine si occupano di verificare che le prescrizioni delle misure alternative vengano rispettate.