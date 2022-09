Chiede variazione di reddito di cittadinanza e assegno unico per i figli: marito denuncia moglie

Chiede, sostenendo che il marito acconsentisse, la corresponsione al 100% a suo nome dell’assegno unico per i figli e del reddito di cittadinanza. Peccato però che il consorte non ne sapesse nulla ed ha scoperto dell’istanza, presentata dalla giovane con la quale ha una separazione in corso, soltanto quando s’è visto arrivare una mail dall’Inps. Una comunicazione con la quale è stato avvisato che la sua istanza di variazione di assegno unico e reddito di cittadinanza non poteva essere accolta. Anzi è stata la stessa Inps a consigliare di presentare denuncia per dichiarazioni mendaci. E così il quarantanovenne canicattinese ha fatto, presentandosi al commissariato di polizia della città dell’uva Italia e documentando tutto quello che ha riferito agli agenti.

La premessa è stata, di fatto, inevitabile: il quarantanovenne è in fase di separazione dalla moglie che vive a Campobello di Licata. E la donna, a dire del consorte, ha chiesto che venisse corrisposto a lei, in maniera totale, ossia al 100 per cento, l’assegno unico per i figli, nonché il reddito di cittadinanza attestando, appunto, ed ecco le dichiarazioni mendaci, che il quarantanovenne acconsentiva a pieno. Il marito però – stando a quanto denunciato – non ne sapeva assolutamente nulla. A questo punto, dunque, sarebbe stata la stessa Inps – che non accoglieva l’istanza di variazione per dichiarazioni mendaci effettuate, secondo l’accusa, dalla donna – a consigliare la denuncia. Querela che è stata appunto fatta affinché vengano individuate, se esistenti, fattispecie di reato. L’incartamento, redatto dai poliziotti del commissariato, è stato già inoltrato alla Procura della Repubblica di Agrigento. E’ scontato naturalmente che verranno effettuati dei riscontri documentali.