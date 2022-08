Scoppia l'incendio mentre l'auto è in marcia, giovane automobilista riesce a mettersi in salvo

Prima si accende una spia, poi scoppia l'incendio. La ragazza che era alla guida della Jeep Compass è riuscita a mettersi in salvo, senza correre rischi. L'autovettura è però andata quasi completamente distrutta. E' accaduto stanotte, poco prima delle ore 24, in centro a Campobello di Licata. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri della stazione cittadina che dopo essersi sincerati sulle condizioni della giovane automobilista campobellese, hanno accertato che la matrice dell'incendio è stata accidentale. Nella Jeep Compass si è innescato, di fatto, mentre l'auto era in marcia, un cortocircuito.