Presi con oltre 600 grammi di cocaina, marijuana e bilancini: condannati padre e figlio

Cinque anni di reclusione per Salvatore e Calogero Termini, padre e figlio di 63 e 30 anni, di Campobello, arrestati dai carabinieri il 14 aprile, in pieno lockdown, al termine di una perquisizione nel corso della quale sono stati trovati, nella loro abitazione, 617 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, 12.540 euro in contanti e un assegno di tremila euro oltre a due bilancini di precisione e del materiale che si utilizza per il taglio e il confezionamento.

La sentenza, che recepisce in pieno le richieste del pubblico ministero Antonella Pandolfi, è stata emessa dal gup Francesco Provenzano al termine del processo con rito abbreviato.

“La droga è mia, sono un tossicodipendente e ne ho sempre acquistata in grandi quantità”. Calogero Termini aveva tentato così di scagionare il genitore, negando la finalità di spaccio. Durante l’interrogatorio il trentenne si è assunto la responsabilità del possesso sostenendo che il padre – già coinvolto in un blitz antidroga nel 2011 – non sapesse nulla e aggiungendo che il genitore, peraltro, neppure risiedeva in quell’abitazione, avendo la dimora a Sommatino dove gestiva un locale, ma si trovava lì solo per osservare l’isolamento in casa che il governo aveva imposto a tutti per contenere il contagio del Coronavirus.

Durante la perquisizione, inoltre, è stato trovato un pizzino con nomi e cifre che probabilmente indicano acquirenti e debitori: una sorta di “libro mastro” che apre le porte a possibili nuovi spunti di indagine.

La vicenda è approdata in aula in seguito alla decisione del giudice di disporre, accogliendo la richiesta del pm Paola Vetro, il giudizio immediato. Il difensore, l'avvocato Salvatore Manganello, ha poi chiesto il giudizio abbreviato e il processo si è esaurito in una sola udienza.